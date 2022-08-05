В Киеве заработает Мариупольский городской лицей
Мариупольский городской лицей возобновляет свою работу, правда, открывает свои двери в Киеве (ул. Николая Юнкерова, 55)
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Сообщается, что спасти заведение удалось совместными усилиями.
"Благодарю мэра Киева Виталия Кличко, министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта за неравнодушие и внимание к Мариуполю и нашим жителям. Киев стал для многих вторым домом. И не только для мариупольцев, но и наших учебных заведений. В частности, городского лицея. Это один из лучших учебных заведений не только Мариуполя, но и всей страны. Вместе мы сохранили его и образовательные возможности для наших детей", – сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Отмечается, что педагогический коллектив лицея выступил с инициативой сохранить учебное заведение, мариупольский муниципалитет его поддержал. Результат – более 200 учеников, выехавших из города, будут продолжать учебу в заведении. Однако лицей может принять больше. Сейчас производится набор. Поступить в него могут учащиеся 8-11 классов по профилям: английский, немецкий, французский и физико-математический профиль.
- Напомним, российские захватчики решили вырубить зеленые зоны в Мариуполе, чтобы заготовить дров на зиму.
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