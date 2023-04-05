В Киеве заработает детская железная дорога в Сырецком парке: график и цены
15 апреля в 11:00 в Сырецком парке столицы откроется детская железная дорога
Об этом информирует Укрзализныця .
"Уже 15 апреля столичная детская железная дорога начинает свой юбилейный, 70 сезон движения поездов и учебно-производственной практики", - пишет пресс-служба.
Локация: Сырецкий парк, улица Парково-Сырецкая, 2.
Движение поездов:
- в июне, июле, августе – с четверга по воскресенье;
- в апреле, мае, сентябре, октябре – выходными.
График работы:
- четверг, пятница – с 11:10 до 17:10;
- суббота, воскресенье – с 10:30 до 18:50.
Билеты:
- общий вагон: взрослый – 100 грн, детский – 50 грн;
- ретровагон: взрослый – 120 грн, детский – 60 грн;
- вагон класса люкс: взрослый – 150 грн, детский – 100 грн;
- посещение Музея истории Юго-Западной железной дороги – 40 грн;
- посещение выставки узкоколейной железнодорожной ретро-техники – 50 грн.
- К Пасхе, 16 апреля, и майским праздникам Укрзализныця анонсировала дополнительные поезда из Киева в Одессу, Львов, Кривой Рог, Ковель, Днепр, Харьков.
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