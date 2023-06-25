Об этом сообщает КМДА.

Теперь пользователи приложения "Киев Цифровой" могут приобрести цифровую транспортную карту. Ее стоимость – 40 гривен.

Как приобрести цифровую карту в "Киев Цифровой"

Выбрать "Цифровая карта" → "Купить" Выбрать банковскую карту в Apple или Google Wallet, чтобы привязать к ней цифровую карту Оплатите цифровую карту через Apple или Google Pay.

"После оплаты цифровая карта автоматически привязывается к банковской карте в Wallet и к устройству – только с них будет производиться оплата проезда", - пишет КГГА.

Цифровая карта будет работать в троллейбусах, автобусах, трамваях и фуникулере. В электричке эта функция недоступна.