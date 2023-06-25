В Киеве запустили новый способ оплаты проезда в общественном транспорте
В городском приложении "Киев Цифровой" запустили цифровую карту для бесконтактной оплаты проезда по смартфону
Об этом сообщает КМДА.
Теперь пользователи приложения "Киев Цифровой" могут приобрести цифровую транспортную карту. Ее стоимость – 40 гривен.
Как приобрести цифровую карту в "Киев Цифровой"
- Выбрать "Цифровая карта" → "Купить"
- Выбрать банковскую карту в Apple или Google Wallet, чтобы привязать к ней цифровую карту
- Оплатите цифровую карту через Apple или Google Pay.
"После оплаты цифровая карта автоматически привязывается к банковской карте в Wallet и к устройству – только с них будет производиться оплата проезда", - пишет КГГА.
Цифровая карта будет работать в троллейбусах, автобусах, трамваях и фуникулере. В электричке эта функция недоступна.
- 20 июня мэр Киева Виталий Кличко рассмотрел уже шестую петицию об отмене остановки общественного транспорта во время тревоги. Он считает целесообразным оставить все, как есть.
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