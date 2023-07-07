В Киеве запустили единый номер для вызова всех чрезвычайных служб
Министерство внутренних дел ввело службу 112 – единый номер для всех чрезвычайных ситуаций. В настоящее время служба работает только в пределах Киева
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Коммуникационный центр уже стал обрабатывать звонки от жителей столицы. Их запросы направляют в необходимые подразделения, которые соответственно реагируют.
"Важно, что работают операторы, владеющие жестовым языком, которые могут общаться с заявителями по видеозвонку. Для этого необходимо отправить смс-сообщение на номер 112 и ожидать ссылки на соединение", - говорится в сообщении.
В дальнейшем службу планируют масштабировать в пределах городов-миллионников, а затем и на всю территорию Украины.
- 25 июня в Киеве появился новый способ оплаты проезда в общественном транспорте. В приложении "Киев Цифровой" была запущена цифровая карта для бесконтактной оплаты проезда смартфоном.
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