Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Коммуникационный центр уже стал обрабатывать звонки от жителей столицы. Их запросы направляют в необходимые подразделения, которые соответственно реагируют.

"Важно, что работают операторы, владеющие жестовым языком, которые могут общаться с заявителями по видеозвонку. Для этого необходимо отправить смс-сообщение на номер 112 и ожидать ссылки на соединение", - говорится в сообщении.

В дальнейшем службу планируют масштабировать в пределах городов-миллионников, а затем и на всю территорию Украины.