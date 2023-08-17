В Киеве запустили чат-бот для устройства животных: как воспользоваться
В Киеве заработал в тестовом режиме чат-бот для устройства животных, который должен помочь потенциальным хозяевам выбрать домашнего любимца из приюта
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Запуск Telegram-бота TinPet посвящен Дню бездомных животных, который отмечается 19 августа. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно найти бот в поиске Telegram, зарегистрироваться и создать аккаунт для поиска питомца или поиска дома для животных.
"Важно, что сервис доступен также для представителей других приютов. Через чат-бот они смогут распространять информацию о своих подопечных, что значительно упростит устройство животных", - уточнили в КГГА.
По замыслу инициаторов, сервис поможет решить проблему бездомных животных в столице.
Четвероногие, которые будут искать дом, будут уже стерилизованными и полностью готовыми к пристройке, уточнили столичные власти.
В настоящее время чат-бот работает в тестовом режиме.
- В июне в Киеве в тестовом режиме заработал сервис "еКуточок" , благодаря которому владельцы домашних животных и волонтеры могут найти временное убежище для зверушек.
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