В Киеве запретили публичное использование русскоязычного культурного продукта
Киевский городской совет в четверг, 13 июля, запретил публичное использование русскозычного культурного продукта на территории города. Под запрет попали, в частности, книги и музыка
Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
За соответствующее решение проголосовал 71 депутат.
"Фактически предусмотрено запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг, созданных в процессе деятельности в сфере культуры. Это книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и культурно-образовательные услуги ", – говорится в сообщении.
Запрет будет распространяться на объекты материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежащие сохранению, воспроизводству и охране в соответствии с законодательством Украины.
- В тот же день Киевсовет переименовал 14 городских объектов, связанных с Россией. В частности, парк имени Пушкина получил новое название в честь писателя Ивана Багряного.
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