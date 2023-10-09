В Киеве запретили находиться в укрытиях при детсадах посторонним
Укрытия в столичных заведениях дошкольного образования будут недоступны посторонним. Воспользоваться ими смогут только участники образовательного процесса
Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
"Отныне укрытия в таких заведениях могут использоваться только участниками образовательного процесса – то есть персоналом и детьми. Посторонние лица не смогут пользоваться этими укрытиями", – рассказал он.
В то же время отмечается, что эти правила будут действовать исключительно при работе дошкольных образовательных учреждений, а в ночное время такими укрытиями могут пользоваться все граждане.
"Такие изменения обусловлены, в первую очередь интересами безопасности, для защиты детей", - пояснил Попко.
- 2 июня президент Владимир Зеленский отдал приказ проверить все укрытия в Украине, в том числе столичные.
- А в августе в Киеве приняли решение о круглосуточном доступе к укрытиям.
- По состоянию на начало августа 2023 года в столице укрытия было 83% заведений дошкольного образования, 91% заведений общего среднего образования, 95% заведений профессионального и профессионально-технического образования, 75% заведений профессионального высшего и высшего образования.
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