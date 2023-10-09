В Киеве запретили находиться в укрытиях при детсадах посторонним

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

"Отныне укрытия в таких заведениях могут использоваться только участниками образовательного процесса – то есть персоналом и детьми. Посторонние лица не смогут пользоваться этими укрытиями", – рассказал он.

В то же время отмечается, что эти правила будут действовать исключительно при работе дошкольных образовательных учреждений, а в ночное время такими укрытиями могут пользоваться все граждане.

"Такие изменения обусловлены, в первую очередь интересами безопасности, для защиты детей", - пояснил Попко.