В Киеве запретили громкую музыку и пиротехнику
Глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов запретил использование в городе пиротехнических изделий и громкой музыки
Об этом сообщила пресс-служба КМВА в Telegram.
Жирнов выдал поручение о соблюдении режима тишины, в частности о запрете зрелищ с использованием пиротехнических изделий, а также громкого пения, трансляции развлекательной музыки с применением аппаратуры, использования громкоговорящих установок.
Как говорится в документе, в условиях агрессии РФ на территории Украины и ожидания ракетных ударов несоблюдение режима тишины негативно влияет на психоэмоциональное состояние горожан.
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