В Киеве запретили громкую музыку и пиротехнику

Об этом сообщила пресс-служба КМВА в Telegram.

Жирнов выдал поручение о соблюдении режима тишины, в частности о запрете зрелищ с использованием пиротехнических изделий, а также громкого пения, трансляции развлекательной музыки с применением аппаратуры, использования громкоговорящих установок.

Как говорится в документе, в условиях агрессии РФ на территории Украины и ожидания ракетных ударов несоблюдение режима тишины негативно влияет на психоэмоциональное состояние горожан.