В Киеве "заминировали" все школы: полиция проводит проверку
В Киеве правоохранители проверяют сообщения о заминировании всех школ города
Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы, передает Еспресо.Tv.
"Действительно, есть такая информация. Сейчас производится ее проверка", - сказали в ведомстве.
Правоохранители отметили, что в каждом районе каждой школы будут работать следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи со служебными собаками.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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