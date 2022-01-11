В Киеве "заминировали" все школы: полиция проводит проверку

Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы, передает Еспресо.Tv.

"Действительно, есть такая информация. Сейчас производится ее проверка", - сказали в ведомстве.

Правоохранители отметили, что в каждом районе каждой школы будут работать следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи со служебными собаками.