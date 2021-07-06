В Киеве "заминировали" ТРЦ Ocean Plaza

Об этом передают Вартови Еспресо.

В полицию Киева поступил анонимный звонок о заминировании ТРЦ Ocean Plaza, который находится на улице Антоновича, 176.

На место происшествия выехали полицейские, медики, взрывотехники и кинологи.

В настоящее время проводится эвакуация людей из помещения.

Также правоохранители проверяют здание на наличие взрывоопасных предметов.

Напомним, 6 июля также в Киеве неизвестный заявил о минировании здания горсовета и требовал выкуп в биткоинах.

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