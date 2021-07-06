Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество В Киеве "заминировали" ТРЦ Ocean Plaza

В Киеве "заминировали" ТРЦ Ocean Plaza

6 июля, 2021 вторник
16:58
Общество Ocean Plaza

На спецлинию 102 поступило сообщение о заминировании ТРЦ Ocean Plaza в столице

Об этом передают Вартови Еспресо.

В полицию Киева поступил анонимный звонок о заминировании ТРЦ Ocean Plaza, который находится на улице Антоновича, 176.

На место происшествия выехали полицейские, медики, взрывотехники и кинологи.

В настоящее время проводится эвакуация людей из помещения.

Также правоохранители проверяют здание на наличие взрывоопасных предметов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Криминал
сообщение о заминировании
Ocean Plaza
Читайте также:
5 июля, 2021 понедельник
В Одессе погиб ветеран ГПСУ генерал Курников, который в 2014 году в Крыму поддержал верных присяге пограничников и сохранил ценные данные
Зеленський
title.author
5 июля, 2021 понедельник
Зачем Зеленский разрешил проводить закупки без тендеров. Экспертный опрос
Дональд Туск
5 июля, 2021 понедельник
Таким лидерам ближе путинская Россия, чем ЕС, - Туск раскритиковал соглашение Качиньского с евроскептиками
Киев
+22
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.13
    Покупка 27.13
    Продажа 27.39
  • EUR
    Покупка 32.09
    Продажа 32.51
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, вторник
6 июля
19:43
Мирон Маркевич
Маркевич призвал Украину поехать в Москву на ЧМ по пляжному футболу
19:38
ФСБ
В ФСБ России сообщили о задержании консула Эстонии
19:30
Зеленский встретился с президентами Евросовета и Литвы
Общее авиапространство, евроинтеграция, угроза со стороны РФ: Зеленский встретился с президентами Евросовета и Литвы
19:14
Михаил Радуцкий
Радуцкий: сейчас треть украинцев имеют антитела к коронавирусу
19:09
"Суд" в оккупированном Крыму продлил на полгода арест журналисту Есипенко
19:04
сборная Италии
Италия - Испания: букмекеры спрогнозировали, кто выйдет в финал Евро-2020
18:58
Сергей Гармаш
"Втянули осужденную за терроризм": Гармаш сообщил, что РФ сорвала заседание политического подгруппы ТКГ
18:48
Умер глава Госводагентства Валентин Шлихта
В возрасте 59 лет скончался глава Госводагентства Валентин Шлихта
18:46
Папа Гуйе
Знаменитый защитник Папа Гуйе завершил карьеру футболиста
18:35
Раде рекомендуют передать животных из цирков в реабилитационные центры
18:30
Верховная Рада
Украинским адвокатам предлагают разрешить ношение травматического оружия: комитет Рады поддержал законопроект
18:26
Обновлено
Италия - Испания: онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020
18:22
Эксклюзив
Объявлен Длинный список книг 5 сезона книжной премии "Эспрессо. Выбор читателей 2021" в номинации "Литература для детей" (третья часть)
18:17
Пеп Гвардиола
Гвардиола посетовал, что в "Манчестер Сити" нет денег на нового нападающего
18:04
На Киевщину надвигается гроза, - ГСЧС
18:00
В Польше задержали 40 мигрантов за незаконное пересечение границы из Беларуси
17:58
В РФ новый суточный рекорд смертности от COVID-19: погибли 737 человек
17:56
Эксклюзив
Татаров ОПУ
Палач Майдана под защитой Зеленского. Что не так с Татаровым?
17:43
Наталья Диденко
Украина станет местом баталий циклона и антициклона, - Наталья Диденко о погоде на Ивана Купала
17:42
Факундо Феррейра
Экс-форвард "Шахтера" может перейти в аргентинский топ-клуб
17:16
вакцина
В Украине студентов-медиков привлекут к вакцинации населения от COVID-19 - украинское бюро ВОЗ
17:06
Двум участникам "Самообороны Крыма" объявили подозрения в незаконных задержаниях проукраинских активистов в 2014 году
16:56
Корпоративная реформа: в Украине возобновил работу Номинационный комитет
16:42
В России отреагировали на решение Украины бойкотировать ЧМ по пляжному футболу, который пройдет в Москве
16:37
Амнистия более тысячи осужденных к 30-й годовщине Независимости: комитет Рады рекомендует принять законопроект за основу
16:32
Виктор Коваленко
Футболист сборной Украины объяснил, почему покинул "Шахтер" ради "Аталанты"
16:22
В Киеве неизвестный заявил о минировании здания горсовета
В Киеве неизвестный заявил о минировании здания горсовета и требует выкуп в пивбиткоина
16:09
Китай создаст космический флот для ликвидации астероидной угрозы Земле
Китай создаст космический флот для ликвидации астероидной угрозы Земле
16:07
Вживую
Роман Безсмертный
Лукашенко атакует Украину. Роман Бессмертный в стриме с Сергеем Руденко
16:06
РФ перебросила на Донбасс группу офицеров-инструкторов, вооружение и горючее, - разведка
16:05
Под Киевом Легковушка Geely на скорости врезалась в отбойник, есть пострадавшие
16:00
Минрегион проведет инвентаризацию водных и лесных ресурсов
15:51
Болгария не успевает использовать вакцины от коронавируса: планируют передать другим странам
15:48
Эксклюзив
Объявлен Длинный список книг 5 сезона книжной премии "Эспрессо. Выбор читателей 2021" в номинации "Литература для детей" (вторая часть)
15:43
Укрзализныця совместно с Нацполицией обнаружила возможное хищение около 140 тонн дизтоплива на 4 млн грн
15:40
В Одессе двухэтажный дом упал на парковку
В Одессе двухэтажный дом упал на парковку, два автомобиля повреждены
15:39
ЕС планирует закончить вакцинацию 70% населения в июле - глава Еврокомиссии
15:27
В Польше вертолет упал в озеро: пострадали трое украинцев
В Польше вертолет упал в озеро: пострадали трое украинцев
14:59
Неля Штепа
Экс-мэра Славянска Штепу суд отпустил под личное обязательство
14:53
гроза
В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются град и шквалы
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV