В Киеве "заминировали" ТРЦ Ocean Plaza
На спецлинию 102 поступило сообщение о заминировании ТРЦ Ocean Plaza в столице
Об этом передают Вартови Еспресо.
В полицию Киева поступил анонимный звонок о заминировании ТРЦ Ocean Plaza, который находится на улице Антоновича, 176.
На место происшествия выехали полицейские, медики, взрывотехники и кинологи.
В настоящее время проводится эвакуация людей из помещения.
Также правоохранители проверяют здание на наличие взрывоопасных предметов.
- Напомним, 6 июля также в Киеве неизвестный заявил о минировании здания горсовета и требовал выкуп в биткоинах.
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