В Киеве заминировали психбольницу

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В субботу, 11 декабря, на спецлинию позвонил неизвестный и сообщил, что заминированный 23-й корпус психиатрической больницы им.Павлова на улице Кирилловской, 103.

На место происшествия выехали полиция, кинологи, медики и взрывотехники.

Проводится проверка на наличие взрывоопасных предметов.

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