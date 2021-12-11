В Киеве заминировали психбольницу
В столице неизвестный позвонил по телефону и заявил о заминировании психиатрической больницы им. Павлова
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В субботу, 11 декабря, на спецлинию позвонил неизвестный и сообщил, что заминированный 23-й корпус психиатрической больницы им.Павлова на улице Кирилловской, 103.
На место происшествия выехали полиция, кинологи, медики и взрывотехники.
Проводится проверка на наличие взрывоопасных предметов.
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