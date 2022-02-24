В Киеве закрывают сады и школы, медицинская система работает в усиленном режиме, - КГГА

Об этом говорится в пресс-службе КГГА.

С сегодняшнего дня (24 февраля, - ред.) в столице школы и садики не работают;

больницы, поликлиники и вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме;

балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения;

"Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, – оставайтесь дома и будьте готовы последовать до укрытия в случае включения сирен. Напоминаем, что укрытия обозначены на карте ", - говорится в сообщении.





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