В Киеве закрывают сады и школы, медицинская система работает в усиленном режиме, - КГГА
Оперативный штаб Киева принял ряд решений в связи с военной агрессией России, Киевская городская государственная администрация призывает следить за официальной информацией и сохранять спокойствие
Об этом говорится в пресс-службе КГГА.
- С сегодняшнего дня (24 февраля, - ред.) в столице школы и садики не работают;
- больницы, поликлиники и вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме;
- балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения;
"Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, – оставайтесь дома и будьте готовы последовать до укрытия в случае включения сирен. Напоминаем, что укрытия обозначены на карте ", - говорится в сообщении.
- Напомним, президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции против Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины .
- Украина закрыла воздушное пространство.
- Кличко призвал киевлян оставаться дома и держать наготовые документы и "тревожный чемоданчик".
- В КГГА предупредили киевлян о воздушной угрозе городу. В случае включения сирен жителей города призывают срочно последовать в укрытие гражданской защиты.
- 24 февраля государственная граница Украины от Луганской до Житомирской областей была атакована с территории России и Беларуси.
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