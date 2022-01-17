В Киеве закрывали станцию метро "Театральная" из-за сообщения о заминировании
Столичную станцию метро "Театральная" закрывали для входа, выхода и пересадки пассажиров из-за сообщения о заминировании
Об этом сообщает КГГА.
"Станция метро "Театральная" и пересадочный узел закрыта для входа и выхода пассажиров. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.
Впоследствии проверка станции метро "Театральная" и пересадочного узла была завершена, взрывоопасные предметы не обнаружены.
"Метрополитен работает в обычном режиме", – говорится в сообщении.
- Также в понедельник, 17 января, станции метро "Позняки" и "Дарница" закрывали для входа и выхода пассажиров в связи с сообщением о минировании.
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