В Киеве закрывали станцию метро "Театральная" из-за сообщения о заминировании

Об этом сообщает КГГА.



"Станция метро "Театральная" и пересадочный узел закрыта для входа и выхода пассажиров. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.



Впоследствии проверка станции метро "Театральная" и пересадочного узла была завершена, взрывоопасные предметы не обнаружены.



"Метрополитен работает в обычном режиме", – говорится в сообщении.

Также в понедельник, 17 января, станции метро "Позняки" и "Дарница" закрывали для входа и выхода пассажиров в связи с сообщением о минировании.