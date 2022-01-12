В Киеве закрыли станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Вокзальная" и "Театральная" из-за сообщения о заминировании
В столице станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Вокзальная" и "Театральная" закрыли на вход и выход
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Как известно, пришел анонимный звонок о минировании.
В настоящее время закрыты станции "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Вокзальная" и "Театральная".
"Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", – пишут в пресс-службе.
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