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В Киеве закончился комендантский час, который длился более суток
Сегодня, 28 февраля в Киеве с 08:00 заканчивается комендантский час, который длился с вечера пятницы
Заработают продуктовые магазины и коммунальный транспорт. Поезда метро будут курсировать гораздо реже обычного. Об этом сообщается в Киевской государственной администрации.
Впрочем, людей все равно просят не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости.
Комендантский час не отменен, а будет с 22:00 до 7:00.
В Киеве эта ночь прошла спокойно, было несколько столкновений и боев с диверсионно-разведывательными группами, но в эту ночь город больше готовился к обороне. Поэтому, когда после 08:00 вы выйдете в город, то увидите укрепления, противотанковые ежи и другие фортификационные сооружения, которые появились на улицах Киева.
В КГГА призывают помогать друг другу – спросить у соседей, нужна ли помощь, особенно когда это касается пожилых людей или семей, чьи родственники защищают Украину. Присматривать за квартирами выехавших из города соседей, чтобы не допускать мародерства.
- Напомним, как сообщал командующий обороной Киева, столице ситуация контролируемая.
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