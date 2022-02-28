В Киеве закончился комендантский час, который длился более суток

Заработают продуктовые магазины и коммунальный транспорт. Поезда метро будут курсировать гораздо реже обычного. Об этом сообщается в Киевской государственной администрации.

Впрочем, людей все равно просят не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости.

Комендантский час не отменен, а будет с 22:00 до 7:00.

В Киеве эта ночь прошла спокойно, было несколько столкновений и боев с диверсионно-разведывательными группами, но в эту ночь город больше готовился к обороне. Поэтому, когда после 08:00 вы выйдете в город, то увидите укрепления, противотанковые ежи и другие фортификационные сооружения, которые появились на улицах Киева.

В КГГА призывают помогать друг другу – спросить у соседей, нужна ли помощь, особенно когда это касается пожилых людей или семей, чьи родственники защищают Украину. Присматривать за квартирами выехавших из города соседей, чтобы не допускать мародерства.

Напомним, как сообщал командующий обороной Киева, столице ситуация контролируемая.

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