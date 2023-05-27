В Киеве загорелся многоэтажный дом. Погиб мужчина
В субботу, 27 мая, в Киеве в результате пожара погиб мужчина
Об этом сообщает ДСНС.
Пожар произошел в Святошинском районе Киева. Загорелся многоэтажный дом. Возгорание возникло в квартире на 4 этаже. На место прибыло 18 спасателей.
Во время тушения пожара было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.
"Обстоятельства этого трагического случая будут устанавливаться правоохранительными органами", - пишет ДСНС.
- В центре Киева утром 11 апреля вспыхнул пожар в одном из корпусов Киевского национального университета имени Карпенко-Карого.
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