В Киеве загорелся многоэтажный дом. Погиб мужчина

Об этом сообщает ДСНС.

Пожар произошел в Святошинском районе Киева. Загорелся многоэтажный дом. Возгорание возникло в квартире на 4 этаже. На место прибыло 18 спасателей.

Во время тушения пожара было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

"Обстоятельства этого трагического случая будут устанавливаться правоохранительными органами", - пишет ДСНС.