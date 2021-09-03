В Киеве загорелся Костел святого Николая

Об этом сообщает ZN. UA.



"В Киеве горит Костел святого Николая. Горит вторая (задняя) часть здания", - говорится в сообщении.



Городские спасательные службы, 15 специалистов ГСЧС и 4 единицы техники ликвидируют пожар в Костеле Святого Николая на улице Большой Васильковской.



Мэр Виталий Кличко отметил, что возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. Ранг пожара-2.





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