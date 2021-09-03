В Киеве загорелся Костел святого Николая
В Киеве вечером, 3 сентября, загорелся Костел святого Николая. На месте работают пожарные
Об этом сообщает ZN. UA.
"В Киеве горит Костел святого Николая. Горит вторая (задняя) часть здания", - говорится в сообщении.
Городские спасательные службы, 15 специалистов ГСЧС и 4 единицы техники ликвидируют пожар в Костеле Святого Николая на улице Большой Васильковской.
Мэр Виталий Кличко отметил, что возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. Ранг пожара-2.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.83
Покупка 26.83Продажа 27.07
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.14
- Актуальное
- Важное