В Киеве загорелся двухэтажный дом из-за падения фрагментов самолета
25 февраля в 05:00 В Киеве произошел пожар двухэтажного частного жилого дома из-за падения фрагментов самолета
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"В 05:00 по ул. Садовая 54 произошел пожар двухэтажного частного жилого дома в результате падения фрагментов самолета. Площадь пожара уточняется. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Пресс-служба сообщает, что ГСЧС привлекла 15 человек и 2 единицы техники.
Напомним, украинская ПВО сбила вражеский летательный аппарат в Киеве: горел жилой дом, ранены три человека.
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