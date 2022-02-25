В Киеве загорелся двухэтажный дом из-за падения фрагментов самолета

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



"В 05:00 по ул. Садовая 54 произошел пожар двухэтажного частного жилого дома в результате падения фрагментов самолета. Площадь пожара уточняется. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.



Пресс-служба сообщает, что ГСЧС привлекла 15 человек и 2 единицы техники.











Напомним, украинская ПВО сбила вражеский летательный аппарат в Киеве: горел жилой дом, ранены три человека.



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