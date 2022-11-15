Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Отмечают, что в столице зафиксировано два попадания. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил , что взрывы прогремели в Печерском районе города. Сейчас на месте попаданий работают медики и спасатели. Более подробную информацию мэр столицы пообещал предоставить позже.

Ранее очевидцы сообщали о дыме в одном из районов столицы.

В настоящее время продолжается воздушная тревога, которую объявили в 14:21. Об опасности ракетных обстрелов сообщал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

В Киеве и ряде областей Украины утром 31 октября гремели взрывы, российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры .

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры по всей Украине начались экстренные отключения электроэнергии.