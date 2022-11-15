В Киеве зафиксированы взрывы, предварительно, есть попадания в 2 жилых дома, несколько ракет сбила ПВО
В Киеве во вторник, 15 ноября, прогремели взрывы, в результате чего повреждены два жилых дома
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
Отмечают, что в столице зафиксировано два попадания. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
Мэр Киева Виталий Кличко отметил , что взрывы прогремели в Печерском районе города. Сейчас на месте попаданий работают медики и спасатели. Более подробную информацию мэр столицы пообещал предоставить позже.
Ранее очевидцы сообщали о дыме в одном из районов столицы.
В настоящее время продолжается воздушная тревога, которую объявили в 14:21. Об опасности ракетных обстрелов сообщал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
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- Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры по всей Украине начались экстренные отключения электроэнергии.
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