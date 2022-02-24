В Киеве зафиксировали воздушную угрозу

Об этом говорится в телеграмм-канале КГГА.



"В Киеве объявлена воздушная угроза! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты", - отметили в городской администрации.

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