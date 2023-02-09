В Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха: людям советуют ограничить пребывание на улице
В Киеве 9 февраля зафиксировали ухудшение качества воздуха. Жителям столицы советуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
"В Киеве по состоянию на 13:00 предостерегается ухудшение качества воздуха, вызванное повышением концентрации взвешенных частиц (пыли)", - рассказали в КГГА и отметили, что причиной ухудшения состояния воздуха является совокупность метеорологических факторов, в том числе низкая скорость ветра.
При этом власти уверяют, что превышение предельно допустимых концентраций всех веществ, за которыми осуществляется наблюдение, не зафиксировано. Радиационный фон тоже в норме.
В то же время, чиновники советуют к улучшению ситуации с состоянием воздуха закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить много воды. Также людям рекомендуют при наличии дома воздухоочистителя включить его на максимум.
- В январе климатологи зафиксировали в Киеве 16 температурных рекордов.
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