Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"В Киеве по состоянию на 13:00 предостерегается ухудшение качества воздуха, вызванное повышением концентрации взвешенных частиц (пыли)", - рассказали в КГГА и отметили, что причиной ухудшения состояния воздуха является совокупность метеорологических факторов, в том числе низкая скорость ветра.



При этом власти уверяют, что превышение предельно допустимых концентраций всех веществ, за которыми осуществляется наблюдение, не зафиксировано. Радиационный фон тоже в норме.



В то же время, чиновники советуют к улучшению ситуации с состоянием воздуха закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить много воды. Также людям рекомендуют при наличии дома воздухоочистителя включить его на максимум.