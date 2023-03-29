В Киеве зафиксировали рекорд максимальной скорости ветра

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений, сегодня в Киеве максимальная скорость ветра достигла рекордных 17 м/с (61 км/ч).

Сообщается, что это повторение предыдущего максимального значения, которое зарегистрировали в 2022 году.

Исторический рекорд в столице, по уточненным данным, равен 25 м/с (90 км/ч) и держится с 20 марта 1881 года.