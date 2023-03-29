В Киеве зафиксировали рекорд максимальной скорости ветра
В среду, 29 марта, в столице зафиксировали рекорд максимальной скорости ветра – 17 м/с (61 км/ч)
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
По данным наблюдений, сегодня в Киеве максимальная скорость ветра достигла рекордных 17 м/с (61 км/ч).
Сообщается, что это повторение предыдущего максимального значения, которое зарегистрировали в 2022 году.
Исторический рекорд в столице, по уточненным данным, равен 25 м/с (90 км/ч) и держится с 20 марта 1881 года.
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