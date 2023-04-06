В Киеве зафиксировали 90-летний рекорд суточного количества осадков
За сутки, 5 апреля, в столице выпало наибольшее количество осадков почти за сотню лет - 20,6 мм. Последний рекорд был зафиксирован в 1933 году
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
"5 апреля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков - 20,6 мм, что на 3,4 мм больше, чем предыдущий рекорд 1933, когда выпало 17,2 мм осадков", - говорится в сообщении.
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