Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"5 апреля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков - 20,6 мм, что на 3,4 мм больше, чем предыдущий рекорд 1933, когда выпало 17,2 мм осадков", - говорится в сообщении.