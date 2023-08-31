В Киеве зафиксировали 11 температурных рекордов за четыре дня

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского .

Ночь на среду в Киеве была самая теплая, поскольку температура не опустилась ниже +21,4 °С, что на 2,0 °С превысило предыдущий рекорд 1956 года. Соответственно, это первый температурный рекорд за 67 лет.

Также среднесуточная температура воздуха установила новый рекорд для этого дня, составив +26,4 °С, что на 0,6 °С превысило предыдущий рекорд 1992 г. и на 8,4 °С - климатическую норму.

Всего в столице за четыре дня уже зафиксировали 11 температурных рекордов.

Напомним, 28 августа в Украине зафиксировали в 11 областях новые исторические рекорды температуры воздуха:

Чернигов – 34,6 °С

Ривне – 33,1 °С

Житомир – 36,3 °С

Киев – 35,7 °С

Львов – 33,0 °С

Тернополь – 34,4 °С

Хмельницкий – 35,0 °С

Винница – 37,4 °С

Кропивницкий – 36,6 °С

Одесса – 34,8 °С

Николаев – 38,5 °С.

А 29 августа в Киеве снова зафиксировано три рекорда. В частности, ночь на 29 августа в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +22,8 °C. Это на 2,7 °C превысило предыдущее рекордное значение 2015 года.