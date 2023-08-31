В Киеве зафиксировали 11 температурных рекордов за четыре дня
Согласно данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 30 августа в столице было зафиксировано два новых температурных рекорда
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского .
Ночь на среду в Киеве была самая теплая, поскольку температура не опустилась ниже +21,4 °С, что на 2,0 °С превысило предыдущий рекорд 1956 года. Соответственно, это первый температурный рекорд за 67 лет.
Также среднесуточная температура воздуха установила новый рекорд для этого дня, составив +26,4 °С, что на 0,6 °С превысило предыдущий рекорд 1992 г. и на 8,4 °С - климатическую норму.
Всего в столице за четыре дня уже зафиксировали 11 температурных рекордов.
Напомним, 28 августа в Украине зафиксировали в 11 областях новые исторические рекорды температуры воздуха:
- Чернигов – 34,6 °С
- Ривне – 33,1 °С
- Житомир – 36,3 °С
- Киев – 35,7 °С
- Львов – 33,0 °С
- Тернополь – 34,4 °С
- Хмельницкий – 35,0 °С
- Винница – 37,4 °С
- Кропивницкий – 36,6 °С
- Одесса – 34,8 °С
- Николаев – 38,5 °С.
А 29 августа в Киеве снова зафиксировано три рекорда. В частности, ночь на 29 августа в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +22,8 °C. Это на 2,7 °C превысило предыдущее рекордное значение 2015 года.
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