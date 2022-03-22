В Киеве задержаны двое пособников оккупантов с оружием

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает пресс-служба МВД в Telegram.



"Подозрительных мужчин обнаружили на одном из блокпостов. Никаких документов у них не было. Четко назвать свои анкетные данные не могли, постоянно путались в именах. Но имели с собой тетрадь с заданиями, оружие и военную защитную экипировку", - сказал он.



Клименко добавил, что один из изъятых телефонов был подключен к мобильному оператору РФ, и там велась коммуникация с российскими абонентами.



"Кроме того, в авто был включен видеорегистратор, который запрещено использовать в период военного времени. Вражеские агенты переданы в СБУ. Они будут отвечать за преступление против Украины", - отметил глава Нацполиции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb