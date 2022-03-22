В Киеве задержаны двое пособников оккупантов с оружием
В столице задержаны два пособника российских оккупантов
Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает пресс-служба МВД в Telegram.
"Подозрительных мужчин обнаружили на одном из блокпостов. Никаких документов у них не было. Четко назвать свои анкетные данные не могли, постоянно путались в именах. Но имели с собой тетрадь с заданиями, оружие и военную защитную экипировку", - сказал он.
Клименко добавил, что один из изъятых телефонов был подключен к мобильному оператору РФ, и там велась коммуникация с российскими абонентами.
"Кроме того, в авто был включен видеорегистратор, который запрещено использовать в период военного времени. Вражеские агенты переданы в СБУ. Они будут отвечать за преступление против Украины", - отметил глава Нацполиции.
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