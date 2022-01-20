В Киеве задержан гражданин России из санкционного списка СНБО
В Киеве полицейские задержали 50-летнего мужчину, гражданина Российской Федерации, входящего в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины
Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции.
"В санкционный список (СНБО, - ред.) попал 50-летний мужчина, который является гражданином РФ и имеет тесные связи с криминальными группировками. Как только полицейским стало известно о месте его нахождения, правоохранители спланировали и провели мероприятия по задержанию", - говорится в сообщении.
Вместе с миграционной службой правоохранители работают над тем, чтобы принудительно вернуть мужчину в страну его происхождения. Также ему запретят въезд в Украину.
Как передает издание "Украинская правда", имя задержанного - Валиомар Дамаданов, он является уроженцем Дагестанской Республики.
- Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против воров в законе и уголовных авторитетов 21 мая 2021 года.
- 24 декабря, суд удовлетворил ходатайство об экстрадиционном аресте вора в законе из санкционного списка СНБО по прозвищу "Коба Руставский" и отправил его в СИЗО.
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