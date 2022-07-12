В Киеве задержан экс-депутат: требовал $10 тыс. за влияние на судью
Бывший народный депутат требовал у представителя одного из предприятий $10 тыс. за влияние на судью
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в телеграм.
"Согласно материалам следствия, бывший народный депутат Верховной Рады Украины ІІІ созыва требовал от представителя предприятия неправомерную выгоду в размере $10 тыс., обещая повлиять на принятие положительного решения по гражданскому делу судьями одного из районных судов г. Киева и апелляционного", – говорится в сообщении прокуратуры.
Правоохранители задержали мужчину по факту вымогательства неправомерной выгоды за влияние на принятие решения судьями. При этом бывшего народного избранника взяли с поличным, то есть при получении части взятки в сумме 92 500 грн, отметили в прокуратуре.
Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении, следственные действия продолжаются, добавили в пресс-службе прокуратуры.
По данным УП, речь идет о депутате от "Народно-демократической партии" Артуре Билоусе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.67
Покупка 35.67Продажа 36.75
-
EUR
Покупка 35.69Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное