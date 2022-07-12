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В Киеве задержан экс-депутат: требовал $10 тыс. за влияние на судью

12 июля, 2022 вторник
17:27
Украина

Бывший народный депутат требовал у представителя одного из предприятий $10 тыс. за влияние на судью

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в телеграм.

"Согласно материалам следствия, бывший народный депутат Верховной Рады Украины ІІІ созыва требовал от представителя предприятия неправомерную выгоду в размере $10 тыс., обещая повлиять на принятие положительного решения по гражданскому делу судьями одного из районных судов г. Киева и апелляционного", – говорится в сообщении прокуратуры.

Правоохранители задержали мужчину по факту вымогательства неправомерной выгоды за влияние на принятие решения судьями. При этом бывшего народного избранника взяли с поличным, то есть при получении части взятки в сумме 92 500 грн, отметили в прокуратуре.

Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении, следственные действия продолжаются, добавили в пресс-службе прокуратуры.

По данным УП, речь идет о депутате от "Народно-демократической партии" Артуре Билоусе.

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Криминал
Верховная Рада
Киевщина
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