В Киеве задержан директор "Гидропарка": требовал взятку за размещение каруселей

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"По данным следствия, директор коммунального учреждения, которое подчиняется Департаменту культуры КГГА, потребовал представителя частного общества о предоставлении ему неправомерной выгоды за предоставление разрешения на размещение в парке детских каруселей", - говорится в сообщении.

В ходе контроля за совершением преступления правоохранители задокументировали передачу и получение должностным лицом 30 тысяч гривен по договору. В дальнейшем предприниматель должен платить лично руководителю парка еще 20 тысяч гривен ежемесячно.

Директор был задержан при получении денег 7 июня в порядке ст. 208 УПК РФ.

"Решаются вопросы по сообщению задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются", - отметили в прокуратуре.