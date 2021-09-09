В Киеве задержали студента-иностранца, прыгавшего по автомобилям в пробке
В Киеве задержали иностранца, который перепрыгивал с крыши одного автомобиля на другой, в то время, когда транспортные средства тянулись в пробке
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на проспекте Победы неизвестный мужчина прыгает по автомобилям. По указанному адресу прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа районного управления полиции.
На месте происшествия правоохранители обнаружили нескольких автовладельцев, которые задержали правонарушителя. Мужчина был с явными признаками наркотического опьянения, поэтому его передали медицинским работникам. До утра злоумышленник находился в больнице.
Сейчас он задержан в порядке ст. 298 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставлен в территориальный отдел полиции для проведения следственных действий.
Правонарушителем оказался студент-иностранец, который недавно попадал в поле зрения полицейских из-за незаконного хранения наркотических средств.
Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. По процессуального согласования с окружной прокуратурой решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении в совершении преступления.
Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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