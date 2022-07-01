В Киеве задержали россиянина, которого Интерпол годами разыскивал за тяжкие преступления
Служба безопасности Украины задержала гражданина Российской Федерации, разыскиваемого Интерполом
Об этом сообщает сайт СБУ .
Гражданин РФ, скрывавшийся на территории Украины от правоохранителей Литовской Республики, был задержан в Киеве.
Он находился в международном розыске за совершение тяжких преступлений, связанных с финансовыми сделками. СБУ сообщила, что злоумышленник пытался легализоваться в Хмельницком, однако у него не получилось и он скрылся в Киеве. Там он был задержан сотрудниками Хмельницкого управления СБУ при процессуальном руководстве прокуратуры.
В настоящее время решается вопрос применения к иностранцу экстрадиционного ареста. Также проверяется возможная причастность задержанного к совершению преступлений в Украине.
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