В Киеве задержали приспешника Шария, фотографировавшего военную технику

Об этом сообщают на телеграмм-канале Патрульной полиции Киева.

Экипаж полиции остановил автомобиль Hyundai, водитель которого нарушил правила дорожного движения. 36-летний водитель волновался, а потому инспекторы приняли решение провести поверхностную проверку. Мужчина предоставил для осмотра свой мобильный телефон, где было много фотографий военной техники, указателей населенных пунктов, рисунков с координатами и позывными, а также вражеской пропаганды.

Патрульные задержали диверсанта и передали его следователям Оболонского управления полиции.

Напомним, СБУ передала в суд дело приспешницы Шария, которая поддерживала российскую агрессию, "сливала" данные о местах авиаударов.

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