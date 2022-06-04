В Киеве задержали приспешника Шария, фотографировавшего военную технику
Столичные патрульные задержали очередного ценителя "русского мира". Задержали его 3 июня на проспекте Степана Бандеры
Об этом сообщают на телеграмм-канале Патрульной полиции Киева.
Экипаж полиции остановил автомобиль Hyundai, водитель которого нарушил правила дорожного движения. 36-летний водитель волновался, а потому инспекторы приняли решение провести поверхностную проверку. Мужчина предоставил для осмотра свой мобильный телефон, где было много фотографий военной техники, указателей населенных пунктов, рисунков с координатами и позывными, а также вражеской пропаганды.
Патрульные задержали диверсанта и передали его следователям Оболонского управления полиции.
- Напомним, СБУ передала в суд дело приспешницы Шария, которая поддерживала российскую агрессию, "сливала" данные о местах авиаударов.
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