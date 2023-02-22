Об этом сообщила пресс-служба СБУ в телеграме.

В столице правоохранители задержали российского пропагандиста, публично оправдывающего вооруженную агрессию РФ против Украины: мужчина основал так называемый русский клуб и писал заказные материалы для медиа страны-агрессора.

"В своих колонках (мужчина, - ред.) называл "закономерным" захват Крыма и части восточных регионов Украины, а также популяризировал террористические организации "Л/ДНР". По данным следствия, провокационные материалы и публичные выступления вражеского блогера активно использовали российские спецслужбы для проведения информационных диверсий против Украины. За каждую порцию деструктивного контента предатель получал от агрессора денежное вознаграждение", - говорится в тексте СБУ.

От следствия вражеский пропагандист скрывался на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря УПЦ (МП).

В августе 2022 года мужчине заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). В настоящее время суд избрал пропагандисту меру пресечения - содержание под стражей.

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", - добавили в СБУ.