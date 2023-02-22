В Киеве задержали основателя "русского клуба" и скрывавшегося в монастыре УПЦ (МП) пропагандиста Кремля
СБУ задержала российского пропагандиста в Киеве: основатель "русского клуба" оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины и скрывался в монастыре УПЦ (МП)
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в телеграме.
В столице правоохранители задержали российского пропагандиста, публично оправдывающего вооруженную агрессию РФ против Украины: мужчина основал так называемый русский клуб и писал заказные материалы для медиа страны-агрессора.
"В своих колонках (мужчина, - ред.) называл "закономерным" захват Крыма и части восточных регионов Украины, а также популяризировал террористические организации "Л/ДНР". По данным следствия, провокационные материалы и публичные выступления вражеского блогера активно использовали российские спецслужбы для проведения информационных диверсий против Украины. За каждую порцию деструктивного контента предатель получал от агрессора денежное вознаграждение", - говорится в тексте СБУ.
От следствия вражеский пропагандист скрывался на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря УПЦ (МП).
В августе 2022 года мужчине заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). В настоящее время суд избрал пропагандисту меру пресечения - содержание под стражей.
"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", - добавили в СБУ.
- Напомним, Служба безопасности Украины объявила о подозрении главе Черкасской епархии УПЦ Московского патриархата за разжигание вражды и распространение пропаганды среди верующих.
- Беларусского кагэбиста, воевавшего в Украине в составе российской армии и разведывавшего данные о заграничном вооружении в ВСУ, приговорили к 10 годам лишения свободы.
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