В Киеве задержали мужчину с партией психотропов на 50 млн грн: нарколаборатория работала в столичном гараже
Нацполиция задержала киевлянина, в автомобиле которого было 15 кг сухого психотропного вещества Альфа-PVP и 100 литров жидкого
Об этом сообщает Национальная полиция.
В Шевченковском районе полицейские задержали киевлянина с партией психотропов стоимостью около 50 млн грн. Во время его досмотра полицейские изъяли 15 кг Альфа-PVP в сухом состоянии и 100 литров - в жидком.
Оперативники установили, что психотропы производились в одном из столичных гаражей, где во время обыска полицейские обнаружили мощную нарколабораторию, оснащенную современным оборудованием. По предварительным оценкам, в этой лаборатории можно производить до 200 кг запрещенных веществ в месяц.
Все вещественные доказательства изъяты и направлены на проведение экспертных исследований.
Дилер задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Санкция инкриминируемой подозреваемому статьи предусматривает наказание – до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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