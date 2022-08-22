English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Новости В Киеве задержали мужчину с партией психотропов на 50 млн грн: нарколаборатория работала в столичном гараже

В Киеве задержали мужчину с партией психотропов на 50 млн грн: нарколаборатория работала в столичном гараже

22 августа, 2022 понедельник
17:41
Новости

Нацполиция задержала киевлянина, в автомобиле которого было 15 кг сухого психотропного вещества Альфа-PVP и 100 литров жидкого

Об этом сообщает Национальная полиция.

В Шевченковском районе полицейские задержали киевлянина с партией психотропов стоимостью около 50 млн грн. Во время его досмотра полицейские изъяли 15 кг Альфа-PVP в сухом состоянии и 100 литров - в жидком.

Оперативники установили, что психотропы производились в одном из столичных гаражей, где во время обыска полицейские обнаружили мощную нарколабораторию, оснащенную современным оборудованием. По предварительным оценкам, в этой лаборатории можно производить до 200 кг запрещенных веществ в месяц.

Все вещественные доказательства изъяты и направлены на проведение экспертных исследований.

Дилер задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Санкция инкриминируемой подозреваемому  статьи предусматривает наказание – до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Ентоні Джошуа
21 августа, 2022 воскресенье
Джошуа после поражения швырнул пояса Усика за пределы ринга и расплакался на пресс-конференции
Олександр Усик
21 августа, 2022 воскресенье
Усик после победы над Джошуа пренебрежительно высказался о Путине
20 августа, 2022 суббота
Пилоты Ethiopian Airlines проспали посадку самолета. Проснулись от сигнала тревоги
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.47
    Покупка 39.47
    Продажа 40.28
  • EUR
    Покупка 39.6
    Продажа 40.6
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
22 августа
19:10
Инфографика
Цены на горючее сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:48
Посылки через почтоматы за 1 гривню: Новая почта объявила праздничный тариф ко Дню Независимости
18:38
Родственники пленных из Азовстали возмущены отказом депутатов голосовать за обращение по Оленовке к международным организациям
18:37
Обновлено
"Громко как никогда": украинцам предложили изобразить "символ тризуба" неоднозначным жестом
18:25
В Грузии четвертые сутки тушат лесной пожар
18:21
"Сохраните украинскую культуру": Минкульт запустил проект по сбору денег на восстановление разрушенного оккупантами наследия
18:18
Инфографика
Более 90% украинцев гордятся своим гражданством – опрос
18:14
Эксклюзив
Я видел, как враг сжигал кварталами дома с гражданским населением, - боец "Азова" Жаворонок
18:12
Женщина, которую ФСБ обвинила в теракте против дочери Дугина, не имеет никакого отношения к "Азову", – заявление полка
18:10
Эксклюзив
На допросах к азовцам относились хуже, чем к другим бойцам гарнизона Мариуполя - боец "Азова" Жаворонок
18:08
Обновлено
Оккупанты уже не смогут отремонтировать Антоновский мост, - депутат Херсонского облсовета
18:03
Обновлено
В Привате отвергают обвинения в блокировании счетов клиентов с оккупированных территорий – обновить информацию просят из соображений безопасности
17:53
Посольство Ирландии возвращается в Киев
17:46
"Представителей Красного Креста мы видели один раз, когда нас эвакуировали 17 числа": бойцы полка "Азов" рассказали о бездействии международных организаций
17:30
Обновлено
Бойцы полка "Азов", освобожденные из российского плена, дали пресс-конференцию
17:27
Чехия Украина
Граждане Чехии за выходные пожертвовали в поддержку Украины более 24 млн чешских крон: отметили годовщину оккупации страны россиянами в 1968 году
17:12
Эксклюзив
Россияне рассказывали нам, что Украина не хочет обмена и мы никому не нужны, - военный ГУР Усиченко, освобожденный из плена
17:07
Враг обстрелял Запорожскую ТЭС, поврежден центральный тепловой пункт, – мэр Энергодара
17:02
Эксклюзив
Россияне пытали по 2-3 дня, а воды давали 600 граммов в двое суток, - боец "Азова" о пребывании в плену в Оленовке
16:51
Эксклюзив
Россияне били нас на допросах и хотели сбросить на нас все свои злодеяния, – боец "Азова" Чепурко
16:40
Аналитика
Война со скифами. Российская версия
16:30
Эксклюзив
Азовсталь
Допрашивать меня начали до того, как я получил антибиотики после ампутации - боец "Азова" о пытках в российском плену
16:24
Семья из Мелитополя работала на армию РФ и сдавала данные о перемещении ВСУ: на Запорожье разоблачили агентурную группу
16:20
На День Независимости в Харькове не будет работать метро и продлится увеличенный комендантский час
16:17
Эксклюзив
ВСУ успешно наносят огневое поражение оккупационной армии, - боец добровольческого формирования "Свободная Украина" Тетерук
15:59
Армия РФ совершила провокацию: глава Никопольской РВА призвал жителей побережья Каховского водохранилища покинуть улицы
15:56
Эксклюзив
КПВВ "Каланчак" на админчерте с временно оккупированным Крымом
На границе Херсонщины и Крыма усиленно проверяют мужчин, есть факты исчезновения людей: заместитель представителя Зеленского в АРК о выезде с оккупированных территорий
15:51
"Динамо" и еще три клуба отказались передавать права на показ матчей официальному транслятору УПЛ
15:51
Полякова сожгла свой кокошник на Лысой горе
15:39
Эксклюзив
Когда РФ перебросит большинство войск с Донбасса на Юг, будет удачный момент для атаки, - боец легиона "Свобода" Лысенко
15:33
Эксклюзив
"Хлопок" в Крыму - удар по репутации РФ, что является предпосылкой для освобождения полуострова, - военный эксперт Мусиенко
15:24
Противостояние кибератакам и борьба с дезинформацией: Украина и Польша будут сотрудничать в сфере киберзащиты
15:23
В войне с Россией погибли почти 9 тысяч украинских героев, - Залужный
15:20
Госспецсвязи предупреждает об усилении хакерских атак в День Независимости. Как обезопаситься
14:55
"Шахтер" объявил о переходе футболиста сборной Украины
14:47
В День Флага в марафоне "Единые новости" покажут концерт "Вечернего квартала"
14:40
Бойцы легиона "Свобода России" сбили антидроновым ружьем российский беспилотник "Орлан-10"
14:34
Дарья Дугина (Платонова) на "Азовстали". Лето 2022 года, оккупированный Мариуполь
ФСБ обвинила в убийстве дочери Дугина украинские спецслужбы
14:04
Эксклюзив
В ближайшее время Путин не решится на аварию на ЗАЭС, - экс-замначальника генштаба ВСУ Романенко
14:03
Приложение "Дия"
Водительское и техпаспорт из Дии будут отображаться в польском приложении mObywatel
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV