В Киеве задержали мужчину, который угрожал подрывом парада на День Независимости
О подозрении сообщено мужчине, который угрожал взрывом на торжествах по случаю Дня Независимости Украины
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
По данным следствия, утром 22 августа под время употребления алкогольных напитков злоумышленник из хулиганских побуждений позвонил на горячую линию "1551" и заявил о наличии у него оружия и взрывчатых веществ, а также о подготовке им взрыва во время проведения праздничного парада по случаю Дня Независимости Украины.
Указано, что благодаря слаженной работе правоохранителей "телефонного теориста", удалось оперативно, в тот же день, установить и задержать. Оружия или взрывных устройств у него не обнаружили.
Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
За совершенное последнему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
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