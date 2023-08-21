В Киеве задержали мужчину, который поджег 12 автомобилей военных

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в Деснянское управление полиции Киева стали поступать сообщения о поджогах транспортных средств на разных улицах района. Полицейские выяснили, что все автомобили были повреждены с помощью самодельных приборов.

Также, по словам начальника столичного главка Дмитрия Шумейко, к установлению и поиску злоумышленника сразу присоединились следователи, оперативники управления уголовного розыска и уголовного анализа полиции Киева, а также специалисты Департаментов криминальной полиции НПУ и т.д.

Фото: Национальная полиция Украины

Во время работы над этими преступлениями стражи порядка раскрыли ряд других – грабежи, кражи, незаконное обращение с оружием. Также полиция обратилась в органы местной власти по установке камер наблюдения в районе, где их мало.

"В июле текущего года злоумышленник снова поджег несколько автомобилей военных. Впрочем, слаженная работа подразделений полиции дала свой результат. Собрав информацию, проанализировав большое количество информации и выводы экспертов, мы вышли на 35-летнего местного жителя, переехавшего в Киев из другого региона. в 2014 году", - рассказал руководитель полиции Киева.

Полицейские разоблачили фигуранта во время закладки зажигательного устройства в дежурный военный автомобиль. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. При обыске задержанного сотрудники полиции изъяли еще один самодельный прибор.

Во время обыска арендованной квартиры нарушителя в Киеве стражи порядка изъяли мобильные телефоны, ноутбук, зажигательную смесь и различные электродетали – провода, микросхемы, электрические соединители, переключатели и т.д. В настоящее время установлено 12 автомобилей, которые он повредил в Деснянском районе.

Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.