В Киеве задержали еще девять граждан, распространявших в соцсетях видео работы ПВО
Правоохранители задержали девять граждан, которые во время очередной массированной атаки снимали на камеру работу ПВО и распространяли видео в социальные сети. Нарушителей передали СБУ
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
"При обстреле столицы в социальных сетях ширились видео работы противовоздушной обороны. Сотрудники управления уголовного розыска столичного главка полиции совместно с работниками уголовного анализа установили девять граждан, которые снимали и незаконно распространяли информацию", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали семь женщин и двоих мужчин в возрасте от 23 до 49 лет. Их действия могли раскрыть технические характеристики системы противовоздушной обороны.
Фото: Главное управление Национальной полиции
Отмечается, что всех задержанных доставили в отдел полиции, опросили и проинструктировали правоохранители. В настоящее время их передали сотрудникам Службы безопасности Украины, которые выясняют все обстоятельства.
В полиции напомнили украинцам, что снимать работу ПВО нельзя.
- В Киеве задержали двух молодых людей, которые во время российских обстрелов 29 мая снимали на камеру работу ПВО.
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