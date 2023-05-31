Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

"При обстреле столицы в социальных сетях ширились видео работы противовоздушной обороны. Сотрудники управления уголовного розыска столичного главка полиции совместно с работниками уголовного анализа установили девять граждан, которые снимали и незаконно распространяли информацию", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали семь женщин и двоих мужчин в возрасте от 23 до 49 лет. Их действия могли раскрыть технические характеристики системы противовоздушной обороны.

Фото: Главное управление Национальной полиции

Отмечается, что всех задержанных доставили в отдел полиции, опросили и проинструктировали правоохранители. В настоящее время их передали сотрудникам Службы безопасности Украины, которые выясняют все обстоятельства.

В полиции напомнили украинцам, что снимать работу ПВО нельзя.