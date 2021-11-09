В Киеве задержали экс-коменданта тюрьмы оккупантов "Изоляция", - журналист Асеев

Об этом сообщил журналист и бывший узник "Изоляции" Станислав Асеев.



"В Киеве задержан главный военный преступник Изоляции - Куликовский Денис, он же Палыч. Теперь могу сказать, что жизнь прожил не зря", - написал он.



Справка: Денису Куликовскому – 36 лет. Он также известен как "Аид" или "Палыч". До войны на Донбассе жил в Курахово. После начала российско-украинской войны в 2014 году присоединился к российским оккупантам. Приблизительно в 2015-2018 годах "Палыч" руководил "Изоляцией" - бывшим художественным объектом в Донецке, который оккупанты превратили в концлагерь для врагов так называемых "ЛДНР". Бывшие узники "Изоляции" вспоминают, как Палыч убивал, избивал, насиловал, пытал током пленных.

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