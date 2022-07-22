В Киеве задержали двух человек, собиравших информацию для врага
Нацгвардейцы задержали в столице двух мужчин, собиравших информацию для российских захватчиков
Об этом Нацгвардия сообщила в телеграме.
"Вчера вечером (21 июля), во время выполнения служебно-боевых задач, гвардейцы задержали гражданина, осуществлявшего фото и видеосъемку военнослужащих и место их расположения", - говорится в сообщении.
У мужчины было устройство для отстрела резиновыми пулями Форт-12 и просроченное разрешение на ношение оружия. Задержанный передан работникам Службы безопасности Украины.
В тот же день бойцы Нацгвардии задержали еще одного мужчину, имевшего при себе документы предприятия РФ.
"Военнослужащие задержали 51-летнего жителя Донецка, который осуществлял фотофиксацию вблизи контрольно-пропускного пункта и прилегающей территории. При себе мужчина имел документы одного из российских предприятий. А во время проверки его мобильного телефона выяснилось, что мужчина также активно переписывался и звонил по телефону на номера враждебной страны и общался в чатах пророссийских групп по телеграм-каналам", - добавили в Нацгвардии.
Задержанный передан работникам Национальной полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.
- Сегодня, 22 июля, украинского бизнесмена и политика Геннадия Корбана задержали на границе и изъяли у него паспорт гражданина Украины.
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