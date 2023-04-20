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В Киеве задержали чиновницу "МВД ДНР", которая планировала бежать за границу

20 апреля, 2023 четверг
12:41
Криминал

Контрразведка Службы безопасности установила местонахождение бывшей сотрудницы "миграционной службы МВД ДНР". После 24 февраля 2022 года она переехала в Киев под видом переселенки

Об этом сообщает СБУ.

Злоумышленницей оказалась жительница Донбасса, которая в сентябре 2014 года добровольно вступила в ряды созданной агрессором "миграционной службы МВД ДНР". Там ее назначили старшим инспектором отдела адресно-справочной работы.

"В этой должности она выполняла указания местных гауляйтеров по подавлению движения сопротивления в регионе. Для этого вражеская приспешница собирала информацию от районных паспортных отделов оккупированного Донецка об учредительных данных местных жителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полученные сведения злоумышленница собирала в единую адресную базу, используемую боевиками для незаконных задержаний жителей города.

Также она вела учет так называемых "сторожевых карт", где хранилась информация об украинских патриотах, которых разыскивают карательные органы так называемой ДНР. Во время обыска у женщины обнаружена "трудовая книга", свидетельствующая о ее пребывании в составе оккупационных органов.

После 24 февраля 2022 она переехала в Киев под видом переселенки. В столице она поселилась в съемной квартире и начала оформлять документы для выезда за границу.

Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

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Война с Россией
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