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В Киеве задержали бывшего одесского военкома Борисова

24 июля, 2023 понедельник
11:13
Криминал

В понедельник, 24 июля, в Киеве Государственное бюро расследований вместе с Офисом генерального прокурора задержали бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора и ДБР .

После оглашения Борисова подозрения в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен, неявке на службу и умышленном уклонении от военной службы, он пытался уйти от следствия. Для этого фигурант менял номера телефонов, автомобилей, свое местоположение и т.д.

Бывшего руководителя одесского военкомата искали два дня. В конце концов, его обнаружили и задержали в Киеве.

Учитывая попытки бывшего военкома укрыться от правосудия, работники ДБР будут просить суд оставить его под стражей без возможности внесения залога.

У Києві затримали колишнього одеського воєнкома

Фото: Офис Генпрокурора

Что известно о ситуации в Одесском ТЦК

В четверг, 22 июня, начальник Одесского областного территориального центра комплектования Евгений Борисов стал фигурантом расследования журналистов "Украинской правды" – "Батальон "Испания".

По данным следствия, в период действия военного положения члены семьи подозреваемого по его поручению приобрели автомобили премиумкласса и недвижимое имущество в Королевстве Испания. Жена Борисова стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.

В начале декабря 2022 года подозреваемый, будучи военным должностным лицом, отвечающим за мобилизацию в регионе, выписавшись из военного госпиталя, более двух недель не являлся на военную службу без уважительных причин.

В дальнейшем, во второй половине декабря 2022 года, чиновник путем обмана выехал за пределы страны. Вместе с членами семьи он почти месяц находился в Республике Молдова, Турции на Сейшельских островах и Королевстве Испания.

В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу: "Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен". Впоследствии там заявили, что Борисов продолжит выполнять свои обязанности. Служебное расследование якобы не нашло оснований для отстранения Борисова от должности.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с начальником Одесского ТЦК Евгением Борисовым и поручил его уволить.

28 июня стало известно , что Евгений Борисов больше не занимает должность начальника Одесского ТЦК. Минобороны пообещало жестко реагировать и привлечь к ответственности военных за недостойное поведение.

В то же время главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный назначил нового руководителя Одесского ТЦК. Им стал полковник Александр Охрименко.

В течение 3 месяцев НАПК планирует проверить образ жизни всего руководящего состава территориальных центров комплектования.

22 июля Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнику Одесского областного территориального центра комплектования Евгению Борисову в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.

Отмечалось, что в ходе досудебного расследования был собран огромный массив доказательной базы. Однако для полноценного и беспристрастного расследования изучались и сообщения СМИ. Также исследовались материалы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое выявило признаки незаконного обогащения более чем на 188 млн грн.

Президент Владимир Зеленский в субботу, 22 июля, заявил , что одним только увольнением эта история не должна была завершиться. Государственное бюро расследований и офис Генерального прокурора продолжали необходимые следственные и процессуальные действия. Он также пообещал, что все подробности, которые можно обнародовать, правоохранители обязательно представят обществу.

Украина
Одесса
ГБР
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