Об этом сообщили в ГУ ЧП Киева и городской прокуратуре .

Киевские полицейские разоблачили на мошенничестве блоггера, незаконно присвоившего около 340 тыс. гривен, собранных на нужды украинских защитников:

"Правоохранители установили, что для того чтобы в дальнейшем вывести деньги на собственные счета, нарушитель пользовался сайтом, который забирал определенный процент от заработка на нужды Вооруженных Сил Украины. Фигурант обнаружил уязвимость программного обеспечения указанного сайта и, получив несанкционированный доступ к его виртуальному кошельку, вывел почти 340 000 гривен, которые назначались на нужды военных", - отметили в пресс-службе полиции Киева.

В Киевской городской прокуратуре отчитывались, что действия подозреваемого квалифицировали по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.