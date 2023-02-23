Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал В Киеве задержали блоггера, незаконно присвоившего 340 тыс. гривен, собранных на нужды ВСУ

В Киеве задержали блоггера, незаконно присвоившего 340 тыс. гривен, собранных на нужды ВСУ

23 февраля, 2023 четверг
13:54
Криминал

Блогер получил доступ к виртуальному кошельку, куда поступали средства на нужды ВСУ: мужчину, незаконно присвоившему около 340 тыс. гривен для военных, задержали в Киеве

Об этом сообщили в ГУ ЧП Киева и городской прокуратуре .

Киевские полицейские разоблачили на мошенничестве блоггера, незаконно присвоившего около 340 тыс. гривен, собранных на нужды украинских защитников:

"Правоохранители установили, что для того чтобы в дальнейшем вывести деньги на собственные счета, нарушитель пользовался сайтом, который забирал определенный процент от заработка на нужды Вооруженных Сил Украины. Фигурант обнаружил уязвимость программного обеспечения указанного сайта и, получив несанкционированный доступ к его виртуальному кошельку, вывел почти 340 000 гривен, которые назначались на нужды военных", - отметили в пресс-службе полиции Киева.

В Киевской городской прокуратуре отчитывались, что действия подозреваемого квалифицировали по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.

  • Напомним, 1 февраля полиция в Киеве задержала двух организаторов пьяных вечеринок, на которых могли насиловать и унижать девушек. Блоггеров, которые издевались над девушками и снимали это на видео, взяли под стражу до 1 апреля без права на залог.
военные силы Украины
полиция
новости Киева
Читайте также:
МВФ
23 февраля, 2023 четверг
Страны G7 помогут Украине получить от МВФ кредит на сумму $16 млрд, - Bloomberg
МЗС РФ
23 февраля, 2023 четверг
В России назвали условия "мирных переговоров" с Украиной
22 февраля, 2023 среда
Российское население изменило отношение к войне в Украине, - Центр нацсопротивления
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.24
    Покупка 39.24
    Продажа 39.89
  • EUR
    Покупка 41.21
    Продажа 42.09
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
23 февраля
14:03
Анонс
К годовщине полномасштабного вторжения Еспресо покажет два фильма "Как у вас начиналось 24 февраля?"
14:02
OPINION
Сергей Фурса
Райффайзенбанк, оставшись в России, попал в ловушку для обезьян
13:58
Обновлено
Александр Трухин
Трухин написал заявление по составлению мандата нардепа
13:56
Во Всемирном банке заявили, что война отбросила Украину на 15 лет назад в вопросе преодоления бедности
13:31
В ВР предложили ввести видеофиксацию уроков в украинских школах
13:30
Под Черниговом перекроют понтонную переправу через Десну
13:30
НАПК внесло французскую корпорацию "Ашан" в перечень международных спонсоров войны РФ в Украине
13:23
В Черном море третий день подряд нет российских ракетоносителей, – ВМС
13:12
Сиярто призвал Путина и Байдена к переговорам: В МИД Украины отметили, что Венгрия не в той позиции, чтобы решать
13:02
Обновлено
Во время воздушной тревоги в Киевской области сбили разведывательный БПЛА россиян, - Игнат
12:56
Генштаб: в ближайшей перспективе для Кремля приоритет – захватить ключевые города и села Донбасса
12:52
радио
В оккупированном Крыму хакеры запустили в эфире радиостанций обращение Буданова
12:41
Финляндия посылает Украине дополнительную помощь – три танка Leopard 2
12:32
Враг ударил ракетой С-300 по административному зданию в Харьковской области: под завалами ищут людей
12:23
Маляр назвала 10 главных побед ВСУ за 2022 год
12:20
Глава минобороны Великобритании считает, что война в Украине продлится еще год
12:05
OPINION
Украина не имеет легитимности для вмешательства в дела Приднестровья
11:57
Швеция открыта для отправки Leopard в Украину, – министр обороны Йонсон
11:56
Глава минобороны Великобритании заявил, что Украина может получить самолеты НАТО
11:49
Эксклюзив
Во время южного отступления Россия сохранила наиболее боеспособные воздушно-десантные бригады, - офицер движения сопротивления "Свободная Украина" Тетерук
11:46
"Если бы украинцы восстановили права венгерского меньшинства, мы бы не блокировали созыв комитета Украина-НАТО", - МИД Венгрии
11:08
Власти Кривого Рога приняли решение о компенсациях жильцам дома, пострадавшего от ракеты 16 декабря
11:03
Польские полицейские 5 месяцев тайком разминировали Киевщину
11:00
Работники пяти столичных медучреждений выдавали фальшивые справки мужчинам призывного возраста для пересечения границы
10:59
В разведке объяснили, кто и зачем сдвинул Суровикина с должности командующего Объединенной группировкой российских войск в Украине
10:49
Франция за год потратила на содержание украинских беженцев почти полмиллиарда евро
10:45
Обновлено
В Белгородской области упал самолет минобороны РФ
10:30
Россияне утром обстреляли Купянск на Харьковщине: ранены две женщины
10:27
Инфографика
Курс валют на 23 февраля: стоимость доллара, евро, злотого
10:21
Буданов предположил вероятность окончания войны летом текущего года
10:20
Эксклюзив
Есть условия для проведения ВСУ эффективных боевых действий, - Згурец
10:13
Энергосистема Украины имеет значительный резерв мощности, несмотря на рост потребления, – Минэнерго
10:02
OPINION
Китай как "брокер мира"
09:59
Разведка зафиксировала движение колонн военной техники без знаков распознавания в районе границы Черниговщины, россияне готовят возможные провокации, - ОК "Север"
09:35
Враг обстрелял за сутки по меньшей мере 18 населенных пунктов на Харьковщине, есть раненые
09:34
Британская разведка назвала вероятное направление, где РФ будет в очередной раз пытаться наступать
09:24
Вражеские войска 71 раз атаковали Херсонщину за прошедшие сутки, погибли двое местных
09:16
Минобороны РФ заявило, что Украина готовит вооруженную провокацию в Приднестровье, в Молдове опровергают
08:56
Израиль
Израиль оказался под обстрелом со стороны сектора Газа
08:37
Премьер Испании прибыл с визитом в Украину
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV