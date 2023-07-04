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В Киеве за время карантина COVID-19 переболели более полумиллиона жителей

4 июля, 2023 вторник
16:17
Общество COVID-19

С начала эпидемии COVID-19 в Киеве было зафиксировано 519637 лабораторно подтвержденных случаев болезни. В частности, зарегистрировано 1,8% летальных инцидентов

Об этом сообщает первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"В Киеве с начала эпидемии зарегистрировали 519 637 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 38 725 у детей от 0 до 17 лет - 19 766 мальчиков и 18 959 девочек. Самый высокий уровень заболеваемости отмечался в левобережном ", – отметил заместитель.

Отмечается, что в столице госпитализировали 48 674 больных COVID-19 (9,3% от числа больных). Также зарегистрировали 9 532 летальных случая (1,8%). В то же время выздоровели – 510 057 больных. Поворозник также добавил, что за время пандемии заболели 11408 медицинских работников.

"Когда родных с тобой нет, то источником поддержки становились медработники. Часто врачи оставались с пациентами круглосуточно. Я благодарен каждому медработнику за этот непростой этап", - подчеркнул он.

Завершение COVID-карантина в Украине

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреис 5 мая объявил о завершении пандемии COVID-19.

Вскоре глава Минздрава Виктор Ляшко сказал, что в Украине могут вскоре снять карантинные ограничения, действовавшие из-за пандемии COVID-19. При этом, по его словам, мгновенно отменить постановление правительства нельзя из-за экономических факторов.

К тому же он отметил, что за время пандемии от коронавируса в Украине умерли более 112 тысяч человек.

В июне этого года Министерство здравоохранения призвало продолжать вакцинацию, чтобы избежать вспышки инфекции осенью, несмотря на уменьшение количества больных COVID-19 летом.

По состоянию на середину июня в Украине 3223164 человека получили первый бустер против COVID-19, а 335065 - второй.

27 июня премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о решении отменить карантин и режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. По его словам, COVID-19 стал для украинцев тяжелым испытанием, поэтому власти свои решения все это время направляли на то, чтобы сохранить жизнь людей.

И уже с 1 июля 2023 года в Украине отменили карантин, установленный с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19.

"Отменить с 24 часов 00 минут 30 июня 2023 г. на всей территории Украины карантин, установленный с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в документе.
Украина
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Коронавирус
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