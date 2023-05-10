В Киеве за последние два дня уровень воды в Днепре упал на 30 см, однако есть еще подтопления
В среду, 10 мая, по сравнению с понедельником уровень воды в реке Днепр в столице упал на 30 см, однако все еще есть подтопление зеленых зон
Об этом информирует Киевская городская военная администрация .
По состоянию на утро 10 мая уровень воды в реке Днепр в столице близ моста метро составляет 9270 см по Балтийской системе высот.
За последние два дня уровень паводка в пределах столицы упал на 30 см.
В то же время опасность гидрологических явлений остается на I (желтом) уровне.
"На этот момент по г. Киеву не зафиксированы аварийные подтопления. Но все еще продолжает наблюдаться подтопление поймы высотой около 15-20 см - острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков", - заявил глава КМВА Сергей Попко.
Сообщается, что промышленные объекты и жилые массивы столицы вне угрозы подтопления.
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