Об этом информирует Киевская городская военная администрация .

По состоянию на утро 10 мая уровень воды в реке Днепр в столице близ моста метро составляет 9270 см по Балтийской системе высот.

За последние два дня уровень паводка в пределах столицы упал на 30 см.

В то же время опасность гидрологических явлений остается на I (желтом) уровне.

"На этот момент по г. Киеву не зафиксированы аварийные подтопления. Но все еще продолжает наблюдаться подтопление поймы высотой около 15-20 см - острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков", - заявил глава КМВА Сергей Попко.

Сообщается, что промышленные объекты и жилые массивы столицы вне угрозы подтопления.