Об этом сообщает Департамент здравоохранения Киева.

"В столице за вторую неделю 2023 года зарегистрированы 9 634 новых случая заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе и COVID-19. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 59,1%. В настоящее время показатель заболеваемости составляет 326,3", - говорится в сообщении.

В Департаменте подчеркнули, что в Киеве наблюдается снижение заболеваемости у детей на 21,4% по сравнению с первой неделей января. С 9 по 15 января заболело 3 846 детей, взрослых – 5 788. Причем меньше всего болеют дети школьного возраста.

В ВОЗ заявили, что штамм коронавируса Omicron XBB.1.5, обнаруженный в 29 странах, может привести к новой волне пандемии.

Минздрав заявил, что в Украине случаи заражения новым штаммом пока не зарегистрированы.

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