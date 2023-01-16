В Киеве за неделю зарегистрировали более 9,6 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Эпидпорог не превышен
В Киеве за минувшую неделю зарегистрировали 9 634 новых случая заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Это ниже эпидемического порога
Об этом сообщает Департамент здравоохранения Киева.
"В столице за вторую неделю 2023 года зарегистрированы 9 634 новых случая заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе и COVID-19. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 59,1%. В настоящее время показатель заболеваемости составляет 326,3", - говорится в сообщении.
В Департаменте подчеркнули, что в Киеве наблюдается снижение заболеваемости у детей на 21,4% по сравнению с первой неделей января. С 9 по 15 января заболело 3 846 детей, взрослых – 5 788. Причем меньше всего болеют дети школьного возраста.
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