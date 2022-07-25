В Киеве за неделю удвоилось количество больных COVID-19
В Киеве за неделю COVID-19 заболело 245 человек, тогда как на прошлой неделе зафиксировано только 112 случаев заболевания
Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.
По данным Департамента, за прошедшую неделю в Киеве заболело вдвое больше людей по сравнению с позапрошлой.
"С 11 по 17 июля было зарегистрировано 112 случаев заболевания, а с 18 по 24 июля – уже 245. Также есть тенденция к увеличению госпитализированных, следовательно наблюдаем увеличение случаев тяжелого течения болезни", - отметила Гинзбург.
По словам директора, несмотря на сложную ситуацию, вызванную полномасштабным вторжением России в Украину, центры продолжают вакцинировать жителей города.
"В настоящее время в Киеве работает 112 вакцинальных пунктов, поэтому каждый желающий может прийти в ближайший Центр первичной медико-санитарной помощи или Консультативно-диагностического центра и сделать первую, вторую или бустерную дозу", - сказала она.
Также прививки в Киеве можно сделать в крупных торговых центрах "Гулливер", River Mall, универмаге "Украина" и других.
Директор Департамента здравоохранения рекомендует носить маски в закрытых помещениях, избегать больших скоплений людей, а при первых симптомах обращаться к врачу.
"Однако даже проведенная вакцинация с соблюдением рекомендованных сроков не повод пренебрегать хорошо знакомыми, но немного забытыми мерами безопасности: по возможности избегаем скопления людей в закрытых помещениях, в укрытиях во время "тревоги" надеваем медицинские маски, следим за гигиеной рук. Ведь благодаря прививкам вы можете не почувствовать болезнь, но при этом будете инфицировать людей рядом", - напомнила Гинзбург.
- Украинцы могут вакцинироваться против COVID-19 второй бустерной дозой.
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