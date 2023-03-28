В Киеве за две недели зарегистрировали около 1,3 тыс. случаев COVID-19

Об этом информирует Киевская городская государственная администрация .

За две недели в Киеве заболело 150 детей до 17 лет и 36 медицинских работников. В общей сложности 1293 случая.

"Наибольшее количество зарегистрировано в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах, было госпитализировано 158 больных, летальных исходов 12: девять женщин и три мужчины", - говорит руководитель ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Сергей Чумак.

Сообщается, что за неделю выздоровели 1183 человека.

С начала пандемии COVID-19 в столице зарегистрировано 512 792 подтвержденных случаев, из них 9 460 умерли.

Всего в стране известно о почти 5,5 млн случаев заболевания коронавирусной болезнью 111 674 летальных.