В Киеве за две недели зарегистрировали около 1,3 тыс. случаев COVID-19
С 10 по 23 марта в столице зарегистрировали 1293 случая заболевания коронавирусной болезнью
Об этом информирует Киевская городская государственная администрация .
За две недели в Киеве заболело 150 детей до 17 лет и 36 медицинских работников. В общей сложности 1293 случая.
"Наибольшее количество зарегистрировано в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах, было госпитализировано 158 больных, летальных исходов 12: девять женщин и три мужчины", - говорит руководитель ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Сергей Чумак.
Сообщается, что за неделю выздоровели 1183 человека.
С начала пандемии COVID-19 в столице зарегистрировано 512 792 подтвержденных случаев, из них 9 460 умерли.
Всего в стране известно о почти 5,5 млн случаев заболевания коронавирусной болезнью 111 674 летальных.
- Как известно, на территории Украины циркулируют штаммы коронавируса, у жителей разных областей выявляют вирус. Так, 22 февраля стало известно, что в Сумской, Закарпатской, Тернопольской и Одесской области зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса OMICRON XBB.1.5. А с 20 по 26 февраля в Киевской области было зарегистрировано 479 подтвержденных случаев коронавирусной болезни. На Львовщине за неделю с 3 по 9 марта умерло 18 больных коронавирусом: это значит, что резко возросла смертность. На Волыни ситуация неутешительная, в период с 6 по 12 марта COVID-19 лабораторно подтвердили у 465 волынян. Количество больных возросло почти на 50% .
- Также известно, что издание WSJ сообщило, что ключевые члены конгресса США и чиновники Белого дома получили тайный отчет , в котором говорится, что пандемия COVID-19, вероятно, возникла из-за утечки вируса в одной из китайских лабораторий. Позже директор ФБР Кристофер Рэй назвал наиболее вероятной причиной пандемии COVID-19 утечку вируса из лаборатории в Ухане. В Китае эту информацию опровергли.
- Впоследствии американская палата представителей единогласно проголосовала за рассекречивание разведданных о происхождении пандемии Covid, законопроект должен подписать Байден.
- Во Всемирной организации здравоохранения ожидают , что до конца 2023 года смогут объявить о завершении пандемии коронавируса в мире.
- По состоянию на 15 марта в Украине наблюдался стабильный рост заболеваемости коронавирусом, а также смертность от COVID-19.
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