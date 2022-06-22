В Киеве Южный мост закрыли для частных автомобилей: маршруты общественного транспорта
С 22 июня в Киеве ездить по Южному мосту может только специальный, общественный и транзитный грузовой транспорт
Об этом сообщила КГГА в телеграмме .
"Южный мост с сегодняшнего дня закрыт для частных авто. Движение по Южному мосту разрешено только для спецтранспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также авто со специальными пропусками", - подчеркнули в администрации.
Через Южный мост ездят автобусы №22 и №91:
- автобус №22 : улица Тростянецкая - Музей Авиации с интервалом 20-35 минут;
- автобус № 91 : улица А. Ахматовой – станция метро "Голосеевская" с интервалом 20-45 минут.
"Метро в столице работает с 06:00 до 22:00, наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30", - отметили в КГГА.
- 4 апреля в Киеве полностью восстановили сообщение по Северному и Южному мостам.
- 11 апреля для гражданского транспорта открыли Южный мост .
- 21 июня КГГА предупредила о закрытии моста для частных автомобилей с 22 июня.
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