Об этом сообщила КГГА в телеграмме .

"Южный мост с сегодняшнего дня закрыт для частных авто. Движение по Южному мосту разрешено только для спецтранспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также авто со специальными пропусками", - подчеркнули в администрации.

Через Южный мост ездят автобусы №22 и №91:

автобус №22 : улица Тростянецкая - Музей Авиации с интервалом 20-35 минут;

автобус № 91 : улица А. Ахматовой – станция метро "Голосеевская" с интервалом 20-45 минут.

"Метро в столице работает с 06:00 до 22:00, наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30", - отметили в КГГА.

4 апреля в Киеве полностью восстановили сообщение по Северному и Южному мостам.

11 апреля для гражданского транспорта открыли Южный мост .

21 июня КГГА предупредила о закрытии моста для частных автомобилей с 22 июня.

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