В Киеве взяли под стражу мужчину, который на протяжении 6 лет насиловал собственную дочь
В столице заключили под стражу 39-летнего мужчину, который, начиная с 2014-го, в течение следующих 6 лет насиловал собственную дочь. Ему грозит до 10 лет тюрьмы
Об этом сообщила полиция Киева.
Подозреваемый – уроженец Николаевщины.
"По данным следствия, начиная с 2014 года и в течение шести лет мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочери, которой в то время было пять лет. Супруги развелись, и девочка проживала с мамой. При этом отец часто забирал ее к себе на время. Только в четырнадцатилетнем возрасте ребенок решился рассказать об этом взрослым", - говорится в сообщении правоохранителей.
Мужчине объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 153 – сексуальное насилие, ч. 2 ст. 155 – совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные близкими родственниками или членами семьи, ч. 2 ст.156 – развращение несовершеннолетних, совершенное в отношении малолетнего лица членами семьи или близкими родственниками Уголовного кодекса Украины. В настоящее время он находится в СИЗО.
Примечание: Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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