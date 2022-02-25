В Киеве взрывы возле ТЭЦ-6, - Кличко

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко y Telegram.



Он написал, что вблизи Киевской теплоэлектроцентрали-6 произошло 5 взрывов



"5 взрывов произошли с интервалом в 3-5 минут у ТЭЦ-6. Аварийно-спасательные службы следуют туда. Выясняем детали", - отметил мэр.



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