В Киеве взорвалась граната: пострадали люди

Об этом сообщает полиция Киева.

Инцидент произошел в Деснянском районе столицы.

"Сегодня вечером в полицию Киева поступила информация, что на улице Милославской был слышен взрыв и в дальнейшем обнаружен женщина и мужчина с телесными повреждениями. Предварительно правоохранители выяснили, что взорвалась граната, в результате чего мужчина и его знакомая получили телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы в больницу", - пишет отдел коммуникации полиции Киева.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. На месте работают профильные службы.