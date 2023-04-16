В Киеве взорвалась граната: пострадали люди
В субботу, 15 апреля, двое жителей Киева пострадали в результате взрыва гранаты
Об этом сообщает полиция Киева.
Инцидент произошел в Деснянском районе столицы.
"Сегодня вечером в полицию Киева поступила информация, что на улице Милославской был слышен взрыв и в дальнейшем обнаружен женщина и мужчина с телесными повреждениями. Предварительно правоохранители выяснили, что взорвалась граната, в результате чего мужчина и его знакомая получили телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы в больницу", - пишет отдел коммуникации полиции Киева.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. На месте работают профильные службы.
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